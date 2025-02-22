



22 февраля в Волжском Волгоградской области получила трагическое продолжение резонансная история о попытке 41-летнего местного жителя расправиться с бездомным, беззащитным псом. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеринары 11 дней боролись за жизнь животного, пострадавшего от рук живодёра, однако, несмотря на первые обнадёживающие результаты, подстреленная дворняжка сегодня утром в муках скончалась.

- Лессии не стало. Сегодня мне позвонили с клиники и рассказали о произошедшем. Утром у неё начались судороги, появилась пена у рта. Сразу после приступа она скончалась, - сообщила зооактивистка, куратор пострадавшего животного Анна.

Напомним, 11 февраля очевидцы случайно обнаружили в мусорном баке, установленном в Волжском возле дома №85А по улице 87-й Гвардейской, скулящее животное с повреждением головы. Впоследствии ветеринары выяснили, что собака была подстрелена.

По факту произошедшего полицейские организовали проверку. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось оперативно установить подозреваемых в жестоком обращении с дворнягой.

Как выяснилось, её подстрелил вблизи одного из городских СНТ 41-летний волжанин. Затем мужчина вместе с несовершеннолетним сыном привёз животное в город, выбрал наиболее безлюдную контейнерную площадку и выбросил туда раненую собаку. Сверху на неё мужчина вывалил мусор.

Накануне, 22 февраля, стало известно о том, что резонансным происшествием заинтересовался депутат Госдумы Владимир Бурматов. Парламентарий обратился в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой дать надлежащую оценку действиям живодёра.