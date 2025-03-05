Прокуратуре и суду в Волгоградской области удалось разобраться в запутанной истории инвалида детства Юрия Головкина, на которого аферисты в 2019 году обманом в Москве оформили несколько крупных кредитов, сообщает ИА «Высота 102».

Еще летом 2024 года информагентство подробно рассказывало о ситуации, в которой оказался мужчина, в статье: «Боюсь, отнимут квартиру»: аферисты загнали в кредитное рабство инвалида детства из Волгоградской области.

Напомним, что в 2019 году инвалида детства аферисты вывезли в Москву якобы для оформления документов на прохождение медицинского обследования для оформления квоты на получение высокотехнологичной и узкоспециальной помощи в одном из медцентров России. Уже в столице Юрия Головкина попросили подписать ряд документов, которые впоследствии оказались кредитными договорами на общую сумму около 1 миллиона рублей.

Прокуратура Дубовского района провела проверку доводов, изложенных в публикации. Также сообщается, что по данному факту в производстве следственного органа находится уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- Расследованием установлено, что 21 июня 2020 года неустановленное лицо, находясь в кредитном учреждении г. Москвы, воспользовавшись доверием заявителя, под предлогом оказания содействия в получении дорогостоящей медицинской помощи, от имени инвалида заключило кредитный договор на сумму 1 млн. рублей. После получения денег злоумышленник скрылся с места преступления. При этом имеющееся у инвалида заболевание не позволяло ему понимать значение своих действий и руководить ими в момент заключения кредитного договора, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По итогам проверки информации прокуратурой было предъявлено в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

- Кредитный договор признан недействительным, в связи с чем мужчина освобожден от обязанности его погашения, - уточнила Черединина.