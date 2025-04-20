В Волгоградской области синоптики пообещали до +27º в начале недели





В Волгограде и области синоптики пообещали тепло до +27º в начале новой недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, погода сулит волгоградцем солнечные дни и безветренные ночи.

- В понедельник, 21 апреля, температура воздуха составит днем +21...+26º. Ночью ветер будет дуть юго-восточного направления 2-7 м/с, днем днем 5-10 м/с, - спрогнозировали синоптики. - 22 апреля без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный: 4-9 м/с, днем местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью +9...+14º, днем +22...+27º.

В Волгограде 23 апреля осадков также не обещают. Ночью от +9...+14º, днем +22...+27º.