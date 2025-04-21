Общество

Авиакомпания «Икар» задержала два рейса в волгоградском аэропорту

Общество 21.04.2025 08:56
0
21.04.2025 08:56


Прилет самолета из Калининграда в Волгоград задерживается почти на 5 часов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, борт должен был приземлиться сегодня, 21 апреля, в 05.55 ч., однако пока перенесен на 10.55 ч.
В то же время задерживается вылет самолета из Гумрака в Сочи. Он должен был взлететь по расписанию в 6-55 ч. Новое время вылета – 11-15 ч.
Оба эти рейса обслуживает авиакомпания «Икар». Официально о причинах задержки рейсов не сообщается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.04.2025 08:22
Общество 21.04.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 21:55
Общество 20.04.2025 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 20:40
Общество 20.04.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 19:40
Общество 20.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 18:50
Общество 20.04.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 17:25
Общество 20.04.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 16:45
Общество 20.04.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 16:10
Общество 20.04.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 15:30
Общество 20.04.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 14:50
Общество 20.04.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 14:10
Общество 20.04.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 12:56
Общество 20.04.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 12:25
Общество 20.04.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 11:25
Общество 20.04.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2025 09:10
Общество 20.04.2025 09:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:56
Авиакомпания «Икар» задержала два рейса в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев ждут «разбитые» майские праздникиСмотреть фотографии
07:50
«Хорошо, что выстояли»: Бояринцев рассказал о победе «Ротора» над «Тюменью»Смотреть фотографии
22:40
«Гнали и снимали на телефон»: появилось видео из салона авто, разбившегося с подростками в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:55
В Волгоградской области синоптики пообещали до +27º в начале неделиСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде погиб 17-летний водитель опрокинувшейся в кювет иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В Волжском разыскивают 9 суток высокого мужчину со светлыми волосамиСмотреть фотографии
20:10
«Лучшие, с победой!»: «Ротор» обыграл «Тюмень» на «Волгоград Арене» со счетом 2:1Смотреть фотографии
19:40
В Волгограде волонтеры соорудили гамак для орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
18:50
«Примитивная симуляция видна сразу»: судебно-психиатрический эксперт – о попытках обмануть врача и разыграть диагнозСмотреть фотографии
18:05
Александр Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на форуме в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцы увидят в небе МКС невооруженным глазомСмотреть фотографии
16:45
Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с ПасхойСмотреть фотографии
16:10
«На очереди - шампиньоны»: волгоградские грибники раньше срока открыли сезонСмотреть фотографии
15:30
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
Магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:10
Аферисты обманывают волгоградцев пасхальными ботамиСмотреть фотографии
13:30
Волгоградский «Спартак» вышел в финал чемпионата РФ по водному полоСмотреть фотографии
12:56
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
12:25
«Люди помогали не для грамот и благодарностей»: волонтеры отвезли гуманитарный груз в интернат КурскаСмотреть фотографии
11:55
Очаг горящего камыша потушили на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На трассе под Волгоградом в ДТП с иномаркой погиб пассажир «двенашки» и трое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
«Ротор» 20 апреля сыграет с «Тюменью» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
10:20
Машина всмятку: под Волгоградом погиб водитель Kia Rio в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
09:10
В МВД рассказали о новой психологической атаке мошенниковСмотреть фотографии
08:35
Приготовленный на балконе шашлык обойдется волгоградцам в 400 тысячСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцы получат пенсии досрочно из-за майских праздниковСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области раньше срока расцвели лазоревые цветкиСмотреть фотографии
06:58
Андрей Бочаров встретил Пасху вместе с жителями Волгограда и областиСмотреть фотографии
 