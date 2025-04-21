Волгоградцев ждут «разбитые» майские праздники





В этом году будет действовать новый график майских праздников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минтруда РФ, волгоградцев ждет две четырехдневки выходных.





Так, с 1 по 4 мая волгоградцы будут отдыхать по случаю Дня весны и труда С 8 по 11 мая будут дополнительные выходные, перенесённые с 23 февраля. А в перерыве между этими четырехдневками волгоградцам придется потрудиться с 5 по 7 мая.





В июне также будет 4 дня отдыха. Россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня — в честь Дня России (перенос с 8 марта).





Сокращённые рабочие дни будут 30 апреля и 11 июня — рабочий день укоротят на 1 час.





Фото V102.RU



