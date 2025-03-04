В Волгограде за «эксперименты» осудят жителя Казани





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Казани, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, мужчина вместе со своим сообщником пытался выманить у 56-летней волгоградки 2,6 миллиона рублей.

Установлено, что с 28 по 31 марта 2022 года злоумышленники представились потерпевшей работниками правоохранительных органов и предложили поучаствовать в эксперименте по поимке преступников. Для этого волгоградку попросили перевести сбережения на «безопасный счет».

- Поддавшись на уловку, женщина перечислила часть своих сбережений в сумме 690 тыс. рублей. В дальнейшем она сообщила об участии в «эксперименте» мужу, который понял, что супруга стала жертвой мошенников и оперативно проинформировал о произошедшем правоохранительные органы. В этой связи удалось заблокировать операцию по перечислению остальной части сбережений, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свою вину аферист полностью признал и вернул сумму в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд.

Сообщник мужчины ранее уже выслушал обвинительный приговор.