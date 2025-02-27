Общество

В Котово вернули тепло в 18 многоэтажек

Общество 27.02.2025 07:29
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27.02.2025 07:29


В Котово Волгоградской области устранили две аварии на теплотрассе, которые произошли вечером 26 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, работы были завершены в третьем часу ночи 27 февраля.
Напомним, утро 26 февраля в городе коммунальных катастроф было недобрым. Был обнаружен порыв, в результате чего пять МКД остались без отопления. Его достаточно оперативно устранили, однако вечером произошли еще две аварии – около школы №6 и возле кафе «Блюз». Отопление временно было отключено в 18 многоэтажках.
Ночью 27 февраля власти заявили о восстановлении теплоснабжения.
Фото Единый портал ЖКХ города Котово и Котовского района t.me

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