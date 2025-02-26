18 многоэтажек в Котово остались без тепла

Новый порыв произошел сегодня, 26 февраля, в Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Единого портала ЖКХ администрации Котово и Котовского района из-за порыва на теплотрассе около школы №6 без отопления остались дома № 147, 149 по ул. Мира, №6, 8, 10 по ул. Разина. В настоящее время на теплотрассе ведутся работы.

При этом в соцсетях люди сообщают, что тепла нет и в других домах на улицах Коммунистическая и Победы.

Позднее местные власти сообщили об еще одной аварии около кафе «Блюз» . Из-за порыва на сетях отключено теплоснабжение в домах №3,5,7 по ул. Лаврова, №2,4,6,8,10,12,14, 16 по ул. Победы и в домах №4 и 6 по ул. Школьная.

