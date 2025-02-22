Общество

40 молодым волгоградским педагогам выплатят по 100 тысяч рублей

Общество 22.02.2025 07:37
0
22.02.2025 07:37


В 2025 году в Волгоградской области 40 молодым педагогам выплатят по 100 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Денежные поощрения молодым учителям образовательных организаций региона будут предоставляться на конкурсной основе за высокое педагогическое мастерство. Положение о порядке и критериях такого конкурсного отбора поручено в течение месяца разработать и утвердить комитету образования и науки Волгоградской области. 

Отметим, что по 100 тысяч рублей молодым педагогам будут выплачивать из областного бюджета второй год подряд. Ранее сумма такого денежного поощрения в регионе составляла 50 тысяч рублей. Ее получали преимущественно специалисты в возрасте до 35 лет. Учитывалось наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, высокие результаты учебных достижений обучающихся и другие критерии работы. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.02.2025 08:18
Общество 22.02.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2025 06:46
Общество 22.02.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 21:43
Общество 21.02.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 20:49
Общество 21.02.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 20:21
Общество 21.02.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 18:32
Общество 21.02.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 17:58
Общество 21.02.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 17:22
Общество 21.02.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 17:14
Общество 21.02.2025 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 16:48
Общество 21.02.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 16:41
Общество 21.02.2025 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 16:14
Общество 21.02.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 15:09
Общество 21.02.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2025 14:03
Общество 21.02.2025 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.02.2025 13:49
Общество 21.02.2025 13:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:18
В Волгограде спроектируют водовод под Мамаевым курганом и насосную станцию за 478 млн рублейСмотреть фотографии
07:37
40 молодым волгоградским педагогам выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
06:46
На севере Волгограда построят новый бассейнСмотреть фотографии
21:43
Ледяной ветер и морозы до -23 захватят Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:24
Волгоградский «Ротор» претендует на получение более 8 миллионов рублей от ФНЛСмотреть фотографии
21:06
В России пересчитают тариф для домов с электроотоплениемСмотреть фотографии
20:49
Вылет суперджета из Волгограда в Санкт-Петербург задержали по техническим причинамСмотреть фотографии
20:21
В Волгоградской области пособие на погребение подняли до 9271 рубляСмотреть фотографии
19:52
Не исправилась? В Волгограде душительнице ребенка Ахметовой вынесли новый приговорСмотреть фотографии
19:17
Семья под Волгоградом купила квартиру с угарным газомСмотреть фотографии
18:32
Стоянка миллиардера «задушила» машинами дворы у ЦПКиО в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:58
В Волгоградской области досрочно закончили капремонт в суровикинской школе №1Смотреть фотографии
17:22
В Волгограде похоронят оператора дронов из «Бессмертного Сталинграда» Олега ПономареваСмотреть фотографии
17:14
МВД: мошенники придумали новую схему с «похищением» детейСмотреть фотографии
16:48
Новый мост за полмиллиарда построят под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:43
В Волжском остановлено движение трамваев из-за ДТПСмотреть фотографии
16:41
Волгоградец надеется отбиться от телеведущей Понарошку в суде СаратоваСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде накануне 23 Февраля вручили медали отличившимся участникам СВОСмотреть фотографии
16:01
Прятал лицо под маской: в СИЗО поместили волгоградца, избившего беременную ногамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Автофургон с булками перевернулся на улице в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде 23 февраля прогремит праздничный салютСмотреть фотографии
14:58
На севере Волгограда задержали безработного стрелкаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградские школьники сразились за победу в спортивных соревнованияхСмотреть фотографии
13:49
Андрей Бочаров к 23 февраля вручил госнаграды 29 волгоградцамСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде «сотрудники» Госуслуг выманили у пенсионера 3 млн рублейСмотреть фотографии
13:05
Волгоградцам назвали работу, где они всегда нарасхватСмотреть фотографии
13:05
Семейные узы волгоградки и экзотического Фирузжона распались по воле силовиковСмотреть фотографии
12:49
«Он хотел увольняться»: на суде по делу Ивана Геля вскрылись подробности его отношений с погибшим чиновникомСмотреть фотографии
12:24
Социальный проект Садов Придонья получил признание на высшем уровнеСмотреть фотографии
12:15
Три десятка человек пожаловались главе СКР на покинувшего Россию волгоградцаСмотреть фотографии
 