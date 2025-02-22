40 молодым волгоградским педагогам выплатят по 100 тысяч рублей

В 2025 году в Волгоградской области 40 молодым педагогам выплатят по 100 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Денежные поощрения молодым учителям образовательных организаций региона будут предоставляться на конкурсной основе за высокое педагогическое мастерство. Положение о порядке и критериях такого конкурсного отбора поручено в течение месяца разработать и утвердить комитету образования и науки Волгоградской области.

Отметим, что по 100 тысяч рублей молодым педагогам будут выплачивать из областного бюджета второй год подряд. Ранее сумма такого денежного поощрения в регионе составляла 50 тысяч рублей. Ее получали преимущественно специалисты в возрасте до 35 лет. Учитывалось наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, высокие результаты учебных достижений обучающихся и другие критерии работы.

Фото из архива V102.RU