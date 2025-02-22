Общество

В Волгограде спроектируют водовод под Мамаевым курганом и насосную станцию за 478 млн рублей

Общество 22.02.2025 08:18
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22.02.2025 08:18


В Волгограде вслед за Советским районом, где должны быть спроектированы новые канализационные коллекторы, власти объявили о подготовке к строительству коммунальных сетей и новой водозаборной станции на территории Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Ворошиловского районов. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне соответствующие аукционы были опубликованы на «Госзакупках».

Компаниям, победившим в конкурсах, предстоит спроектировать шесть объектов. Так, на границе Краснооктябрьского и Центрального районов должны быть проложены две нитки магистрального водопровода диаметром 1000 мм протяжённостью более 4 километров от водоочистных сооружений на берегу Волги вблизи ул. Маршала Чуйкова до насосной станции «Олимпийская» в Дзержинском районе. Коммуникации пройдут по склону Мамаева кургана и пересекут самые оживлённые автомагистрали областного центра.


Та самая водоочистная станция на ул. Маршала Чуйкова, от которой и начнётся грандиозное строительство, также должна быть модернизирована. Здесь специалисты предусмотрят установку нового оборудования.

Ещё одним проектируемым объектом выступает новый трубопровод от насосной станции «Олимпийской» вблизи 25-й больницы до насосной станции «Самарская» на территории одноимённого разъезда. Здесь также будет проложен магистральный водопровод диаметром 1000 мм. Его протяжённость составит 3,4 километра. Специалистам предстоит проложить его посреди уже сформировавшихся густонаселённым жилым кварталам.


Ещё более масштабная линия водоснабжения должна быть построена по периметру Дзержинского и Ворошиловского районов. Здесь спроектируют прокладку магистральных трубопроводов протяжённостью 8,2 километра и диаметром 1000 мм и 700 мм. Они пройдут вдоль 3-й продольной магистрали от насосной станции «Самарская» до насосной станции «Неждановой» вблизи одноимённой улицы на окраине Ворошиловского района.

Дополнительная нагрузка потребует и модернизацию насосной станции «Олимпийской». Здесь должно быть установлено новое, более мощное насосное оборудование, построена электролизная станция, а также обновлены резервуары для накопления воды.

На подготовку проектно-сметной документации власти выделили 301,3 млн рублей. Разработка документов должна быть завершена к концу 2026 года. Итоги конкурса по определению подрядчика подведут в течение ближайших недель.

Отдельным аукционом муниципалитет ищет проектировщика для строительства новой водозаборной и насосных станций в Тракторозаводском районе. Оба объекта появятся на берегу Волги в границах территории Тракторного завода, в нижнем бьефе плотины Волжской ГЭС. Их проектируемая мощность составит до 300 тыс. кубометров воды в сутки.


В рамках этого же проекта должно быть предусмотрено строительство трёх ниток водопроводов диаметром 1200 мм и протяжённостью 1,5 км от новой насосной станции к очистным сооружениям на пр. Ленина.

На эти цели власти выделили из бюджета ещё 177,5 млн рублей. Компанию, которая займётся проектировкой, также отберут в начале марта 2025 года по итогу электронного аукциона. Документация должна пройти все согласования и получена водоканалом до конца 2027 года.

Реализация обоих проектов позволит обеспечить коммунальными сетями отдалённые и ранее плохо развивающиеся территории Дзержинского района и промзону Тракторного завода, а также улучшит общую устойчивость коммунальной инфраструктуры города-миллионника.

Отметим, ранее стало известно о планах властей по строительству новых канализационных коллекторов на границе Советского и Кировского районов Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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