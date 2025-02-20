В Урюпинске из-за пожара на балконе пятиэтажки пострадали два жильца

В Волгоградской области в ночном пожаре, который произошел в многоквартирном доме в Урюпинске, пострадали два человека. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, возгорание началось на балконе, а потом охватил жилое помещение.

- Возгорание произошло на балконе квартиры на 5 этаже по вине собственника, который не обеспечил безопасность при курении. Огонь перекинулся вглубь квартиры, - рассказали в администрации.

Пожарные расчеты прибыли к дому №3 по ул. Черняховского по тревожному вызову. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Погибших нет.

- Пострадали 2 человека, которые находятся на лечении в ЦРБ, - уточнили в администрации.

Фото: администрация Урюпинска / t.me