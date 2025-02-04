В Волгограде стоимость услуг речных трамвайчиков вырастет на 12%





В Волгограде повысится стоимость проезда на муниципальных водных маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения вступят в силу в апреле 2025 года, с началом речной навигации, и затронут маршруты, связывающие областной центр с островом Сарпинским. Услуги водного транспорта теперь будут обходиться пассажирам на 12% дороже.

На сегодняшний день муниципалитет начал процедуру отбора предприятий, которым предстоит осуществлять перевозки. В проектах контрактов уже фигурируют обновлённые расценки.

Так, на водных маршрутах «Красноармейск — Вязовая Грива», «Тулака — х. Бобыли о. Сарпинский», «Обувная фабрика — х. Бобыли о. Сарпинский» стоимость взрослого билета вырастет с 67 до 75 рублей, детского с 35 до 43 рублей, провоза багажа с 63 до 67 рублей.

Цена проезда в речных трамвайчиках по направлению «Руднева — х. Бекетовский перекат о. Сарпинский» останется на прежнем уровне – 70 рублей взрослый билет, 40 рублей – детский, 67 рублей – за перевозку багажа.

Информация по другим транспортным направлениям в настоящее время в открытом доступе отсутствует.

Отметим, ранее в 2024 году городские власти уже поднимали стоимость услуг речных муниципальных перевозок. Тогда расценки транспортных услуг выросли на 2-5% в зависимости от направления. Соответствующие меры власти объясняли ростом издержек перевозчика.

Фото из архива ИА «Высота 102»