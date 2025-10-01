Депутаты предложили на девять утра сдвинуть начало уроков в школах





Депутаты внесли в Госдуму законопроект о переносе начала уроков в школах на девять утра. Об этом 1 октября сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По мнению депутатов, инициатива поможет выспаться не только детям, но и их родителям, которые ежедневно отвозят их в школу.

– Такой режим у большинства школьников занимает все шесть дней в неделю, а порой и в воскресенье приходится уделять время учебе. К чему приведет такой активный учебный ритм? Ни к чему хорошему, – пояснил Леонов.

Также парламентарий отметил, что при шестидневке невозможно планировать нормальный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления.