Депутаты предложили на девять утра сдвинуть начало уроков в школах

Федеральные новости 01.10.2025 13:06
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о переносе начала уроков в школах на девять утра. Об этом 1 октября сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. 

По мнению депутатов, инициатива поможет выспаться не только детям, но и их родителям, которые ежедневно отвозят их в школу. 

– Такой режим у большинства школьников занимает все шесть дней в неделю, а порой и в воскресенье приходится уделять время учебе. К чему приведет такой активный учебный ритм? Ни к чему хорошему, – пояснил Леонов. 

Также парламентарий отметил, что при шестидневке невозможно планировать нормальный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. 

