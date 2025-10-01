Федеральные новости

В Госдуму 1 октября внесли законопроект о продуктовых карточках

01.10.2025 18:24
Инициаторами выступили председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев. Как пояснил в своем ТГ Ярослав Нилов, сегодня в России 11,9 млн граждан находятся за чертой бедности, и действенные механизмы социальной поддержки для людей особенно актуальны.

Введение продовольственных сертификатов - дополнительная возможность для граждан с доходом ниже регионального прожиточного минимума приобрести базовый набор продуктов питания: хлеб, молоко, яйца и так далее. Причем, эти деньги будут «окрашены» для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя, – пояснил депутат. 

Ежемесячная сумма, которую предполагается установить на продукты питания по такому сертификату, будет равна 30% от прожиточного минимума в конкретном субъекте. 

Такие меры соцподдержки уже действуют в ряде регионов, но далеко не везде местные власти располагают соответствующими бюджетными возможностями. Нилов считает, что продовольственные сертификаты необходимо ввести на федеральном уровне. 

