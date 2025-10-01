Федеральные новости

В России стартовал осенний призыв на военную службу

01.10.2025 09:44
В России сегодня, 1 октября, стартовал осенний призыв на военную службу. В соответствии с указом Президента РФ, в ходе кампании планируется призвать 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. 

Напомним, указ Владимиром Путиным был подписан 29 сентября. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

Отправка новобранцев к местам службы начнется уже с 15 октября. Основным способом оповещения станут повестки через портал «Госуслуги». Они будут считаться врученными через 7 дней после отправки.

В это же время будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы.

10:10
В Волгограде с 15-минутным интервалом заработал трамвай №6Смотреть фотографии
09:45
Зарплаты в волгоградских кабинетах власти заморозили с 1 октябряСмотреть фотографии
09:44
В России стартовал осенний призыв на военную службуСмотреть фотографии
09:38
Военные пенсии и оклады волгоградцев выросли с 1 октября на 7,6%Смотреть фотографии
09:33
Магнитная буря вот уже 30 часов испытывает на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:21
И кожаное кресло: волгоградская облдума закупает новую партию мебели на полмиллионаСмотреть фотографии
08:44
В Волжском около «Вкусно и точка» произошла массовая драка со стрельбойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
В Волгоградской области проведут осеннюю перепись кабановСмотреть фотографии
08:09
Урожай прощай? Морозы до -9 градусов ударили по Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:31
Росавиация открыла аэропорт Волгограда для приёма и выпуска самолётовСмотреть фотографии
07:05
«Чудом никто не влетел»: в Волгограде очевидцы засняли ночной заезд лихача по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:42
В Волгоградской области завоют электросиреныСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области дважды за ночь объявляли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:59
В Волгоградской области соцпенсии проиндексируют на 6,8%Смотреть фотографии
05:39
Росавиация ограничила приём и отправку самолётов в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:39
В Волгоградской области аферисты прикидываются работниками военкоматовСмотреть фотографии
21:23
Едва не утонувший 13-летний подросток остается в Волгограде в реанимацииСмотреть фотографии
21:07
Полузащитник «Ротора» Давид Давидян вызван в сборную АрменииСмотреть фотографии
20:49
Новый очаг бруцеллеза выявили в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области пьяный подросток на мотоцикле протаранил столбСмотреть фотографии
20:13
Ветеран второй чеченской Николай Богданов из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области МУП брало плату за воду в обход кассыСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена МужестваСмотреть фотографии
18:45
Под Волгоградом нашли гиблое место для астматиковСмотреть фотографии
18:30
Компаньон заподозренного в коррупции Момотова продолжает зарабатывать в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Лидеру волгоградских байкеров сделали внушение из-за выходки мотоциклистовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
 