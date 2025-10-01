В России стартовал осенний призыв на военную службу





В России сегодня, 1 октября, стартовал осенний призыв на военную службу. В соответствии с указом Президента РФ, в ходе кампании планируется призвать 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, указ Владимиром Путиным был подписан 29 сентября. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отправка новобранцев к местам службы начнется уже с 15 октября. Основным способом оповещения станут повестки через портал «Госуслуги». Они будут считаться врученными через 7 дней после отправки.

В это же время будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы.

