Общество

Гибель рыбаков выгнала волгоградских спасателей на тонкий лед

Общество 18.02.2025 12:17
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18.02.2025 12:17


В Волгоградской области в связи с участившимися случаями гибели рыбаков спасатели усилили рейды на водных объектах региона. Как сообщает V102.RU, очередные проверки прошли в Тракторозаводском районе Волгограда, а также в Калачевском, Среднеахтубинском и Дубовском районах области. 

В ходе рейдов жителям региона напомнили об опасности нахождения на тонком льду, об уязвимых местах на водоемах и скрытых полыньях, а также рассказали о правилах спасения и оказания первой помощи. 

С начала 2025 года в ходе таких мероприятий было составлено 11 протоколов об административных нарушениях. Для граждан штраф за нарушение правил охраны жизни людей на водоемах составляет от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц от 15 до 25 тысяч, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

– В связи с аномально теплыми температурами в зимний период, не безопасной для выхода толщиной ледового покрытия водоемов, комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными - безопасным считается лед, толщина которого превышает 10 сантиметров, — напоминают спасатели. 

За безопасностью на водоемах в регионе отвечают 18 подразделений региональной аварийно-спасательной службы, порядка 300 специалистов, в числе которых спасатели, водолазы и фельдшеры.

Напомним, накануне в Дубовском районе Волгоградской области во время зимней рыбалки провалились под лед и утонули двое мужчин – отец и сын.

Ранее о трагических последствиях зимней рыбалки рассказал информагентству начальник Дубовского поисково-спасательного подразделения Аварийно-спасательной службы Волгоградской области Сергей Новиков

Фото: комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области

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