Под Волгоградом угнавшего автомобиль подростка осудили за смертельное ДТП





В Октябрьском районе Волгоградской области суд поставил точку в деле о резонансном ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», осуждён был подросток, задавивший летом 2024 года 36-летнюю женщину.

- 17 августа 2024 года фигурант уголовного дела при отсутствии права на управление транспортным средством сел за руль автомобиля марки Lada Priora, принадлежащего знакомому. В нарушение правил дорожного движения, не справившись с управлением, на повороте в х. Антонов Октябрьского района он совершил резкий выезд на обочину, где шла 36-летняя женщина, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

После аварии автомобиль съехал в реку Аксай-Есауловский, однако находившемуся за рулём подростку удалось выбраться из машины. При этом пострадавшая женщина скончалась на месте.

К расследованию оперативно подключилось СУ СК России по Волгоградской области.

Изначально обвинение настаивало на том, что аварию водитель совершил в состоянии алкогольного опьянения, однако соответствующую формулировку суд впоследствии исключил из своего вердикта.

Отметим, решением судебной инстанции подросток приговорён к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В течение трёх лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением, и совместно с родителями он должен выплатить семье погибшей 900 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.