



До 7 дет колонии грозит 45-летнему жителю Камышинского района Волгоградской области за незаконную вырубку 29 деревьев. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

Установлено, что в конце сентября прошлого года обвиняемый в целях расширения площади земельного участка для производства сельхозпродукции решил выкорчевать деревья. При помощи бульдозера фермер вырубил 29 деревьев сосны, 5 дубов, 1 ясень, по 2 клена и вяза.

- В результате указанных действий на территории 108-го квартала Верхне-Липовского участкового лесничества на территории Мичуринского сельского поселения Камышинского района причинен ущерб лесным насаждениям на сумму более 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Камышинский городской суд. Также в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с фигуранта уголовного дела ущерба, причиненного преступлением.