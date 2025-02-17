Волгоградские волейболистки продлили победную серию до пяти матчей в Саратове





Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» одержали две победы в двух играх восьмого тура Высшей лиги «Б» в Саратове. Волгоградский клуб занимает шестое место в группе «Центр», сообщает V102.RU.

Напомним, в прошлом туре в Салавате бело-зеленые выиграли три матча из трех и подошли к очередному этапу турнира с 23 очками в активе. В первой игре в Саратове «Волжаночка-ГРАСС» встречалась с «Красными крыльями» из Таганрога. Стартовая партия получилась очень упорной - 32:30 в пользу волгоградской команды. В следующем сете подопечные Александра Чернова и Анастасии Кузнецовой развили успех - 25:12. Волейболистки из Ростовской области в третьей партии прибавили и сократили отставание - 25:19. В четвертом сете волгоградки собрались и провели заключительный отрезок на высоком уровне - 25:17 и 3:1 - победа «Волжаночки-ГРАСС». Софья Багрова в составе бело-зеленых заработала 20 очков. 15 баллов на счету ее одноклубницы Златы Кравченко.

Накануне, 16 февраля, во втором матче волгоградским волейболисткам противостояли хозяйки - местная «Виктория-ПРО». Первые две партии остались за «Волжаночкой» - 25:22 и 25:22. Далее в игре нашей команды начался спад, которым и воспользовались соперницы, догнавшие бело-зеленых по сетам - 25:16 и 25:21. Победитель определился на тай-брейке, где решающий рывок совершила «Волжаночка-ГРАСС» - 15:11 и 3:2 победа в матче - пятая подряд виктория бело-зеленых. В волгоградском коллективе снова блистала Софья Багрова, заработавшая на этот раз 27 баллов.

На данный момент волгоградский клуб имеет уже 28 очков в активе и продолжает уверенно держаться в первой шестерке турнирной таблицы. В следующем туре соревнований бело-зеленые отправятся в Таганрог, где с 14 по 16 марта им предстоит сразиться с «Брянском», «Северянкой-2» из Череповца и «Рязанью-РГУ».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев