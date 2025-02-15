На севере Волгограда встали трамваи №13 из-за ДТП на путях

Сегодня, 15 февраля, движение трамвайного маршрута №13 в Краснооктябрьском районе Волгограда было парализовано из-за ДТП на путях. Как сообщают V102.RU, очевидцы выложили видео остановившихся трамваев в соцсети.

По их словам, движение остановлено из-за двух автомобилей, которые оказались на рельсах.





В центре управления пассажирскими перевозками пояснили, что трамваи встали из-за столкновения на ул. Штеменко двух автомобилей, которых вынесло на рельсы.

Общественный транспорт не двигался порядка 30 минут. В настоящее время движение маршрута №13 осуществляется в обычном режиме.

Видео: Жесть Волгограда / t.me