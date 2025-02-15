В Волжском на ул. Мира иномарка насмерть сбила пешехода

Смертельная авария произошла в городе Волжском Волгоградской области на улице Мира. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в 20:40 напротив дома №10 иномарка насмерть сбила человека.

- Водитель, управляя автомашиной Kia Rio, двигался по ул. Мира со стороны площади Труда совершил наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в Главке полиции.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области