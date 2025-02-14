Неведомую свинину обнаружили на территории Волгоградской области





Специалисты территориального управления Россельхознадзора выявили 11 килограммов свинины непонятного происхождения в Волгоградской области.

– Ветеринарным врачом на площадке предприятия были оформлены электронные документы на мясную продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. По данным системы «Меркурий», из 1300 килограммов свиного тримминга выработана та же продукция, но уже на 11 килограммов больше, – сообщили в управлении.

Данное обстоятельство является прямым нарушением законодательства и приказа Минсельхоза России. Кроме того, нарушена прослеживаемость продукции.

На основании установленных фактов нарушения ветеринарному врачу направлено предупреждение. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.