В центре Волгограда задымился троллейбус





Сегодня вечером, 13 февраля, в Центральном районе Волгограда произошло задымление троллейбуса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел у остановки ЦПКиО.





По словам волгоградцев, задымление транспортного средства произошло неподалеку от остановки. В связи с этим пассажирам троллейбуса, возвращающимся после работы домой, пришлось совершить вынужденную пересадку.

Водитель вместе с кондуктором остались на месте в ожидании специалистов для буксировки и последующего его ремонта.

Видео: читатели V102.RU