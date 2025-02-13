Россиян защитят от мошенников маркировкой звонков





В России предлагается ввести обязательную маркировку звонков, которая будет определять виртуальные и международные номера, а также звонки от организаций. Об этом сообщил сегодня, 13 февраля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По поручению президента подготовлены поправки в законодательство, направленные на предотвращение звонков от злоумышленников. В частности, предусматривается возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия.

Если поправки будут одобрены, госслужбы, операторы связи и банки больше не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с россиянами.

Также планируется создание реестра с записями голосов мошенников для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки.