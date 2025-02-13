Федеральные новости

Россиян защитят от мошенников маркировкой звонков

Федеральные новости 13.02.2025 21:10
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13.02.2025 21:10


В России предлагается ввести обязательную маркировку звонков, которая будет определять виртуальные и международные номера, а также звонки от организаций. Об этом сообщил сегодня, 13 февраля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По поручению президента подготовлены поправки в законодательство, направленные на предотвращение звонков от злоумышленников. В частности, предусматривается возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия. 

Если поправки будут одобрены, госслужбы, операторы связи и банки больше не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с россиянами. 

Также планируется создание реестра с записями голосов мошенников для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки.

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