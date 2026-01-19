Общество

Новые правила пересечения госграницы детьми: что изменилось для волгоградцев

19.01.2026
В России с 20 января 2026 года вступают в силу новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации детьми в возрасте до 14 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», принципиальное изменение касается запрета на использование свидетельства о рождении как документа, дающего право на выезд из страны.  

Что изменилось? 

С 20 января 2026 года выезд за пределы России и возвращение обратно домой россияне в возрасте до 14 лет российские смогут осуществлять только по заграничному паспорту. Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могут пересекать государственную границу.

Вернуться можно, выехать – нет

Граждане в возрасте до 14 лет, выехавшие из России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, вправе вернуться в страну по свидетельству о рождении.

При этом, детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации по внутреннему российскому паспорту можно по-прежнему въезжать: 

  • в Абхазию, 
  • в Белоруссию, 
  • в Казахстан, 
  • в Киргизию,
  • в Южную Осетию.

Как избежать неприятностей 

Чтобы предстоящий отдых за пределами государства не был испорчен запретом на выезд ребенка, волгоградцам рекомендуют заблаговременно оформить загранпаспорт ребенку.

Важно учитывать, что срок рассмотрения заявления в выдаче загранпаспорта по месту жительства составляет 1 месяц. Тем же волгоградцам, кто будет подавать заявку не по месту прописки, а по месту фактического проживания, а также волгоградцам, имеющим или имевшим допуск к гостайне, следует учитывать сроки рассмотрения увеличиваются в таких случаях до 3 месяцев. 

