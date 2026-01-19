«Люди всё идут и идут»: в Волгограде у купелей 19 января днем выстроились очереди

В Волгограде местные жители 19 января устремились к ледяным купелям на берегу Волги. Как сообщает фотограф ИА «Высота 102», несмотря на разгар рабочего дня, около 15.00 к иорданям выстроились даже небольшие очереди.





Встретив Крещение Господне в храмах, многие волгоградцы отправились для совершения обряда омовения утром и днем. В ледяные воды Волги православные окунаются и поодиночке, и вместе с детьми.

– Сейчас, надо сказать, для омовения погода куда более благоприятная, – говорит фотограф Андрей Поручаев, нырявший в прорубь минувшей ночью в Краснооктябрьском районе. – И ветра нет, и солнце пригревает, да и мороз не такой крепкий.

За безопасностью волгоградцев все так же у мест омовений следят спасатели и сотрудники скорой помощи. Для обогрева горожан, прошедших обряд, оборудованы теплые палатки.

Напомним, что в волгоградских храмах сегодня можно набрать освященной воды. Как и где это сделать, ИА «Высота 102» сообщало ранее.

















Ночной фоторепортаж с берега Волги смотрите в специальном материале на сайте ИА «Высота 102». Побывали сотрудники редакции и на богослужении в соборе Александра Невского.