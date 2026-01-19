Общество

«Почти как нимб»: очевидцы делятся кадрами крещенского гало в небе над Волгоградом

Общество 19.01.2026 16:11
19 января в Волгограде тысячи горожан смогли увидеть яркое природное явление – солнечное гало. Светлый «нимб» вокруг солнца образовался во время православного праздника Крещения Господня.

Свечение смогли наблюдать жители практически всех районов города во второй половине дня. Часть горожан оптическое явление застало во время крещенских купаний в Волге. Многие из очевидцев уверены, что ободок вокруг солнца, проявившийся именно на Крещение, является благим знамением и обязательно обернётся чем-то хорошим. В православной традиции солнечный ореол символизирует святость и божественное присутствие.

Отметим, гало – это оптическое природное явление. Оно связано с особенностью преломления света в богатой кристаллами льда атмосфере. Как правило, оно проявляется в морозную погоду. Ранее редакция сообщала о схожем оптическом явлении, которое минувшей ночью засняли жители Михайловки. Здесь в канун Крещения появились световые столбы.

Фото: Андрей Поручаев

