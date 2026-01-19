Притязания бизнесмена Малашкина на землю в центре Волгограда изучат в Саратове





Волгоградский предприниматель Александр Малашкин вновь пытается через суд Саратова оспорить решение мэрии Волгограда об отказе в упрощённом оформлении права собственности на земельный участок в центре города. Напомним, волгоградские власти отказываются без конкурса передавать территорию бизнесмену.

Ранее коммерсант обратился в администрацию с просьбой без торгов передать ему права на земельный участок с кадастровым номером 34:34:040031:9 под бывшим торговым центром «Диамант» по адресу: ул. Комсомольская, д. 3. Формально у него на это действительно были основания: он является арендатором этой земли и владеет зданием. Однако, 17 января 2025 года департамент муниципального имущества администрации Волгограда неожиданно направил в адрес предпринимателя отказ. Своё решение власти аргументировали тем, что часть торгового центра выходит за пределы земельного участка, кроме того, в отношении данной территории существовал запрет на совершение регистрационных действий.

Бизнесмен не согласился с таким решением и обратился в Центральный районный суд Волгограда с иском. В июне 2025 года горадминистрация не смогла подтвердить в суде факт ограничения регистрационных действий, однако нахождение части сооружения на смежном земельном участке было детально зафиксировано актами мэрии. Как выяснилось, за границы выходят колонны и находящиеся на них межэтажные перекрытия со стороны ул. Советской. По закону, здание не может располагаться одновременно на двух участках, в связи с чем суд признал решение властей обоснованным.

Не согласившись с вердиктом, коммерсант обратился в Арбитражный суд Волгоградской области, который также подтвердил отказ.

На текущий момент разбирательство вышло за пределы региона. Александр Малашкин обратился с заявляем в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове. Сейчас оно оставлено инстанцией без движения. До 29 января бизнесмену необходимо устранить нарушения формы и содержания апелляционной жалобы, после чего инстанция сможет её рассмотреть по существу.

Фото: «Яндекс Карты»