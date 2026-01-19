В Волгоградской области за год обновят 95 парков и скверов





Власти Волгоградской области анонсировали масштабные работы по обновлению общественных территорий. По информации облкомЖКХ, в течение 2026 года в регионе будут благоустроены 95 парков, скверов, бульваров, площадей и других общественных территорий.

Работы развернутся в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Котельниково, Дубовке, Серафимовиче, Краснослободске и Ленинске. Приоритет финансирования традиционно будет отдан объектам, отобранным по итогу участия волгоградцев весной 2025 года во всероссийском голосовании по отбору проектов благоустройства. В 2026 году будет обновлено 14 таких объектов.

Помимо старта проектов благоустройства, в новом сезоне строителям предстоит продолжить начатое обновление набережных в Дубовке и Серафимовиче. В Котельниково стартует очередной этап строительства парка «Аксайская дубрава».

Завершится в 2026 году обновление зон отдыха в Урюпинске, Ленинске и Краснослободске. Эти парки ранее стали победителями всероссийского конкурса Минстроя проектов благоустройства.

Напомним, 19 января власти Волгограда рассекретили перечень территорий, обновление которых состоится в 2026 году. В список вошли парки, скверы и бульвары в Ворошиловском, Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

Фото из архива ИА «Высота 102»