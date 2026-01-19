



18 января в Михайловке Волгоградской области местные жители стали свидетелями необычного атмосферного явления. В крещенский сочельник очевидцы на небосводе засняли таинственные серебряные световые столбы. Они проявились в окрестностях посёлка Себрово.

Экзотичное вертикальное свечение волгоградцы увидели на фоне крепких морозов. По данным синоптиков, во время наблюдения оптического явления в Михайловке температура опускалась ниже -24℃.

Световые столбы, или, как их ещё называют, солнечные столбы, проявляются на небе при стечении нескольких специфических обстоятельств. В частности, в атмосферном воздухе должна присутствовать достаточная взвесь ледяных кристаллов, а также источник света. Кристаллы, словно призма, преломляют излучение, формируя вертикальное полосы.

Отметим, чаще всего необходимые условия складываются в высоких слоях атмосферы, однако при сильных морозах они образуются и в доступном человеческому взору пространстве.

Фото: Online34 | Михайловка / t.me