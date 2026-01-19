Общество

Из Волгоградской области в зону СВО отправили конвой для военных

19.01.2026 14:14
0
19.01.2026 14:14


19 января из Волгоградской области в зону СВО отправился очередной конвой с помощью для подшефных региону подразделений. На этот раз военные передали заявки на поставку транспортёров-вездеходов, стройматериалов, медикаментов и пожарных средств.

Для удобства транспортировки гусеничные вездеходы перевозятся фурами в разобранном виде. Всё оборудование было приобретено за счёт регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, куда средства жертвуют как региональные предприятия и предприниматели, так и рядовые жители.

Напомним, ранее в преддверие новогодних праздников из Волгоградской области на передовую были отправлены новогодние подарки.

Фото: администрация Волгоградской области

