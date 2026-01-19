Волгоградцы пробегут вдоль Волги в память о подвиге защитников Сталинграда





В преддверии 83-й годовщины разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве в Волгограде 1 февраля пройдет ежегодный легкоатлетический забег. На старт в этот день спортсмены выйдут уже 79-й раз.

В соревнованиях, по сообщению администрации Волгограда, примут участие школьники, студенты вузов и ссузов, а также спортсмены-любители на дистанциях в 1, 5 и 10 км. Трасса забега будет проложена по Нулевой продольной магистрали от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена».

Для участия всем желающим необходимо иметь медицинский допуск. Прием заявок организован 28 и 29 января с 14.00 до 17.00 в МБУ ДО СШ №5 по адресу: ул. Канунникова, 1. Также подать заявку можно до 29 января включительно на адрес электронной почты: sportschool5@volgadmin.ru

Кроме того, с 29 января по 1 февраля в спортзале Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина состоится Первенство по волейболу среди девушек 2014-2015 годов рождения, а среди юношей — 5-8 февраля.

С 3 по 4 февраля в зале спортивной школы №1 состоится открытое Первенство Волгограда по спортивной гимнастике. Участие примут порядка 150 гимнасток в возрасте от 7 до 18 лет.