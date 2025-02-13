В Волжском велосипедист удрал от наехавшего на него автомобиля





В Волжском продолжилась череда ДТП, где оказавшиеся под колёсами авто граждане спешно покидают место происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», 13 февраля на территории, прилегающей к 9-му микрорайону, легковой автомобиль сбил велосипедиста. Произошедшее засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, авария случилось в утренний час пик. Велосипедист двигался по ул. Химиков и, проезжая перекрёсток с ул. Пушкина, попал под колёса выезжающего легкового автомобиля. В результате от удара велосипедиста отбросило на несколько метров.

Примечательно, что пострадавший мужчина буквально через несколько минут, отойдя от шока, сел за велосипед и поспешил покинуть место аварии.

Напомним, накануне в Волжском автобус сбил школьника на пр. Дружбы и ул. Оломоуцкой. Сразу после наезда испугавшийся ученик убежал от водителя.

Фото и видео: POWERNET