Происшествия

В Волжском велосипедист удрал от наехавшего на него автомобиля

Происшествия 13.02.2025 12:48
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13.02.2025 12:48


В Волжском продолжилась череда ДТП, где оказавшиеся под колёсами авто граждане спешно покидают место происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», 13 февраля на территории, прилегающей к 9-му микрорайону, легковой автомобиль сбил велосипедиста. Произошедшее засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, авария случилось в утренний час пик. Велосипедист двигался по ул. Химиков и, проезжая перекрёсток с ул. Пушкина, попал под колёса выезжающего легкового автомобиля. В результате от удара велосипедиста отбросило на несколько метров.

Примечательно, что пострадавший мужчина буквально через несколько минут, отойдя от шока, сел за велосипед и поспешил покинуть место аварии.

Напомним, накануне в Волжском автобус сбил школьника на пр. Дружбы и ул. Оломоуцкой. Сразу после наезда испугавшийся ученик убежал от водителя.

Фото и видео: POWERNET

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