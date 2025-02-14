Расследования

«Всего лишь спросил про зарплату»: конфликт пенсионера и управдома засняла камера в Волжском

Расследования 14.02.2025 09:09
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14.02.2025 09:09




В Волжском Волгоградской области полиция разбирается в попавшем на видео конфликте управляющего ТСЖ и одного из жильцов. Волжане предоставили редакции ИА «Высота 102» кадры, на которых видно, как мужчина среднего возраста около лифта толкает вышедшего из кабины пенсионера. После чего оба мужчины скрываются в лифте. Что происходило там, камеры не зафиксировали. Однако после произошедшего пенсионер обратился в полицию.

Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №57 по ул. Карбышева, случившееся стало следствием длительного противостояния части жильцов с руководством ТСЖ. По словам волжанки Марины Дмитриевны, многие жильцы дома недовольны тем, как управляет десятиэтажкой товарищество, возглавляемое супругами Ч. Управдом, утверждают волжане, и был тем самым мужчиной средних лет, который попал на видео с пенсионером. 

– Перед этим у нас было собрание членов ТСЖ, – рассказывает одна из жительниц дома Марина Дмитриевна. – Наш сосед Николай Максимович на собрании спросил, какая зарплата у руководителей товарищества собственников жилья. На что Владимир Ч. грубо ему ответил, мол, я же не спрашиваю, какая у вас пенсия. Хотя все траты в ТСЖ должны быть доступными для жильцов. Видимо, управдом затаил зло на Николая Максимовича, из-за чего его и толкнул. Мы, конечно, все в шоке. Кто давал ему право поднимать руку на пожилого человека?

По словам женщины, она и сама однажды столкнулась с неприятельским поведением управдома. 

– У меня тоже была с ним стычка, – продолжила волжанка. – Он постоянно прикручивал к показаниям моего счетчика по 10 кВТ. Я пошла разбираться с ним, он вроде признал, что был неправ. А потом взял и отключил свет в моей квартире на 4 часа. И это при том, что в квартире в это время был новорожденный ребенок. Он тогда шел за мной, ругался матом, обзывал меня старухой, и мне было страшно – было ощущение, что он сейчас меня толкнет. 

Однако претензии жильцов, по словам Марины Владимировны, связаны не только с грубостью руководства ТСЖ и безосновательными отключениями света, но и с качеством управления и содержания дома. 

– Нам недавно заявили, что поднимают плату за содержание жилья на 2 рубля за метр. Но мы и так платим уже 30 рублей! Когда стали возмущаться, Светлана Ч. нам заявила, что в магазинах тоже все дорожает. Но это разве ответ для жителей, которые фактически содержат и ее, и ее мужа. Исчерпывающей информации от них получить невозможно. При этом сейчас правление собирается устанавливать камеры на каждой лестничной площадке якобы для того, чтобы следить за теми, кто мусорит. Но не все с этим согласны. Мы считаем, что деньги лучше потратить на ремонт дома, которому уже 20 лет, – высказала свое мнение собеседница. 

На вопрос корреспондента информагентства, почему, если жители недовольны руководством ТСЖ, они его не снимут, волжанка призналась, что многие жильцы так и не поняли, кто выбрал председателя и управляющего. 

Между тем, председатель ТСЖ, которой позвонил журналист, отказалась комментировать инцидент с участием ее супруга. 

– У вас справка есть о побоях? Вот, когда будет, тогда и звоните, – заявила она. 

А через некоторое время в редакцию позвонил мужчина, представившийся героем того самого видео, и заявил, что видеоролик смонтирован. По его словам, он не толкал пенсионера, а тот якобы сам специально упал, чтобы спровоцировать этот конфликт. Все это связано, как он утверждает, с проведением отчетно-выборных собраний в ТСЖ и желанием части жильцов сместить руководство. 

В то же время в ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что в отделе полиции №2 Управления МВД России по городу Волжскому уже зарегистрировано заявление по факту попавшего на видео конфликта с рукоприкладством.

– В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили ИА «Высота 102» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос. 

После поступления медицинской документации о степени причинённого вреда здоровью будет принято процессуальное решение, – добавили в главке.

Видео читателей V102.RU

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