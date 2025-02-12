Расследования

Недобросовестные юристы в Волгограде наживаются на участниках СВО

Расследования 12.02.2025 09:50
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12.02.2025 09:50


Уполномоченный  по правам человека Волгоградской области предостерег участников СВО и членов их семей от недобросовестных юристов, которые зарабатывают на этой категории граждан, создавая видимость решения их проблем. Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате омбудсмена, в адрес уполномоченного периодически поступают заявления от граждан по «военной» тематике, подготовленные коммерческими организациями. Причем за свои так называемые услуги «юристы» берут неплохие деньги. Например, юридическая помощь, касающаяся обеспечения социальных прав по вышеуказанному формату, обошлась жителю Волгограда Сергею А,, выполняющему обязанности военной службы по контракту, в 80 тысяч рублей. Однако, оплатив немалые суммы за оказание юридических услуг ненадлежащего качества и  не получив должного результата, граждане разочаровываются, чем создаются условия для социальной напряженности в обществе, предупредили в аппарате уполномоченного.

При этом коммерческие организации, специализирующиеся на подобных услугах, активизировались и в других регионах России. 

Так, уполномоченным по правам человека в Республике Крым направлен запрос в республиканскую прокуратуру с предложением провести проверку деятельности частной структуры в городе Симферополь на предмет соблюдения законодательства при предоставлении юридической помощи военного юриста военнослужащим и членам семей участников СВО. В частности, юридические компании, рекламирующие предоставление правовой помощи по вопросам прохождения военной службы, сводят ее к написанию многочисленных однотипных обращений в различные инстанции, вводя заявителей в заблуждение клиентов о предстоящих результатах, создавая необоснованную нагрузку на органы государственной власти и военного управления. При этом оформляемые акты на оказание услуг стоимостью от 25 до 250 тысяч рублей по заключенным договорам свидетельствуют о том, что реальной правовой помощи не оказано, а лишь подготовлены обращения от имени заявителей адресатам, не уполномоченных их рассматривать.

Омбудсмены в регионах просят в связи с этим правоохранительные органы обратить внимание на складывающуюся негативную практику ненадлежащего оказания юридических услуг такими коммерческими организациями, а граждан предостерегают о риске потерять деньги и при этом не добиться результата. 

В аппарате уполномоченного также  напоминают, что сотрудники данного ведомства на безвозмездной основе предоставляют квалифицированную разноспекторную юридическую помощь гражданам, относящимся к любым социальным категориям.

Фото V102.RU (архив)

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