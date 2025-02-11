Суд отправил в СИЗО волгоградца, убившего приятеля топором

В Волгограде Дзержинский районный суд заключил под стражу 41-летнего местного жителя, который с помощью топора расправился со своим приятелем. Мужчина, подозреваемый следствием по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, отправлен под стражу в СИЗО сроком до 6 апреля.

Жестокое преступление было совершено волгоградцем в поселке Гумрак. В один из дней Юрий Г. совместно с товарищем распивали алкоголь. Слово за слово – и между приятелями вспыхнул конфликт. Не сдержав эмоций, Юрий Г. схватил в руки топор и нанес обухом по голове приятелю не менее трех ударов. Шансов выжить после этого у пострадавшего не было.

Задержали подозреваемого в убийстве сотрудники полиции 7 февраля. Как пояснял преступник, после совершенного убийства он накрыл труп одеялом, закрыл дом и ушел.