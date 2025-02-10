Под Волгоградом на озере Некрасова утонули двое рыбаков





9 февраля в Калачёвском районе Волгоградской области четверо рыбаков провалились под лёд. Как сообщает ИА «Высота 102», двоих любителей зимней ловли спасти так и не удалось.

- В дежурную часть отдела МВД России по Калачёвскому району поступило сообщение о том, что на озере Некрасова, расположенном в 20 км. от х. Рюмино-Красноярский, под одним из рыбаков проломился лёд и он стал тонуть. Трое его товарищей попытались его спасти, но также оказались в воде, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил двух спасшихся граждан. По их словам, ещё двое так и не смогли выбраться.

Отметим, в настоящее время организована поисковая операция с участием водолазов. Специалисты пытаются найти и поднять на поверхность тела рыбаков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области