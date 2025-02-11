Общество 11.02.2025 08:07
0
11.02.2025 08:07
Губернатор Волгоградской области прокомментировал отражение атаки беспилотников на регион.
- Сегодня ночью, 11 февраля, на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы два БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, - заявил Андрей Бочаров.
Напомним, как ранее сообщало Минобороны, всего над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 40 беспилотных летательных аппаратов.
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеля11.02.2025 09:08
Общество 11.02.2025 09:08
РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больного11.02.2025 08:29
Общество 11.02.2025 08:29
В хуторе под Волгоградом выросли снежные сталактиты10.02.2025 21:20
Общество 10.02.2025 21:20
Под Волгоградом на 102-м году жизни скончалась участница Сталинградской битвы10.02.2025 20:57
Общество 10.02.2025 20:57
Под Волгоградом завод заподозрили в травле жителей10.02.2025 18:56
Общество 10.02.2025 18:56
В Волгограде сорвалась продажа цветмета со старой телебашни10.02.2025 18:36
Общество 10.02.2025 18:36
Участник СВО возглавил Клетскую ЦРБ в Волгоградской области10.02.2025 15:11
Общество 10.02.2025 15:11
Россельхознадзор предупредил волгоградцев о токсичной картошке10.02.2025 14:29
Общество 10.02.2025 14:29
«Родился в рубашке»: врачи рассказали о состоянии волгоградца, сбитого на остановке лихачом10.02.2025 14:26
Общество 10.02.2025 14:26
В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ10.02.2025 14:02
Общество 10.02.2025 14:02
В школе №83 Волгограда участник СВО открыл свою «Парту Героя»10.02.2025 13:56
Общество 10.02.2025 13:56
Под Волгоградом семью с детьми заселили в негодное соцжилье с долгами10.02.2025 13:17
Общество 10.02.2025 13:17
Волгоградца осудят за убийство собутыльника во время застолья10.02.2025 13:11
Общество 10.02.2025 13:11
В Волгоградской области вскрылись подозрительные операции с молоком10.02.2025 12:41
Общество 10.02.2025 12:41
Несмотря ни на что: в Волгоградской области объём промпроизводства за год вырос на 1,2%10.02.2025 11:35
Общество 10.02.2025 11:35