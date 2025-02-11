Общество

Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областью

Общество 11.02.2025 08:07
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11.02.2025 08:07


Губернатор Волгоградской области прокомментировал отражение атаки беспилотников на регион. 
- Сегодня ночью, 11 февраля, на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны  России были перехвачены и нейтрализованы два БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, - заявил Андрей Бочаров.
Напомним, как ранее сообщало Минобороны, всего над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 40 беспилотных летательных аппаратов.

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