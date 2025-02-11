Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенников

Общество 11.02.2025 14:51
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11.02.2025 14:51
В 2024 году Банк России зафиксировал 4,4 тысячи обращений от жителей Волгоградской области, что на 5% больше по сравнению с годом ранее. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении, выросло число жалоб на мошенников, а также на навязывание услуг при оформлении автокредитов в коммерческих банках.
Из общего количества обращений 62% (2,7 тысячи) касались работы банков. Число жалоб по вопросам потребительского кредитования снизилось на 23,2%, ипотечного — на 20,8%. В то же время количество обращений по автокредитованию увеличилось почти вдвое, в основном из-за навязывания дополнительных услуг. В прошлом году регулятор получил 40 таких сообщений, в 2023 — 19. Жалобы на отказ в возврате средств за эти услуги выросли с 10 до 50.
Число обращений по вопросам мошенничества также увеличилось, особенно во втором полугодии. В июле-декабре жители написали в Банк России по данной тематике 329 раз, тогда как за первые шесть месяцев зафиксировано 138 сообщений.
В основном волгоградцы сообщали о доступе злоумышленников к личным кабинетам через взломанные учетные записи на Госуслугах.
- Чтобы защитить свои аккаунты, пользователям следует быть особенно внимательными к подозрительным письмам и сообщениям, не раскрывать личную информацию, никому не сообщать по телефону свои пароли и коды из смс-сообщений, обязательно включить двухфакторную аутентификацию, — посоветовал управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
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