В хуторе под Волгоградом выросли снежные сталактиты

Фото Котовский разворот t.me
Общество 10.02.2025 21:20
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10.02.2025 21:20
Фото Котовский разворот t.me
Нагрянувшие морозы в Волгоградской области обнажили проблему с протекающей водонапорной башней в хуторе Нижние Коробки Котовского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местных жителей, из этого сооружения вода утекает годами. Летом утечки не так видны. А вот зимой в морозы все становится явным.При этом печально знаменитый водовод Котово-Филино, который все время чинят и который периодически рвет, проходит как раз через этот хутор. Пока утекающая из башни вода превращается в такие внушительные снежные сталактиты, жители Котово зачастую вынуждены сидеть без воды.
Фото Котовский разворот t.me
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