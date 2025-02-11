Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаков

Общество 11.02.2025 11:17
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11.02.2025 11:17
Накануне, 10 февраля, на второй день поисковых водолазных работ были обнаружены тела двух рыбаков, которые провалились под лёд 9 февраля на малом притоке реки Дон. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения».
Напомним, трагедия произошла на водоеме, расположенном в 20 км от хутора Рюмино-Красноярский Калачёвского района.
Четверо рыбаков провалились под лёд. Сначала лед треснул под одним из мужчин. Трое его товарищей попытались его спасти, но тоже оказались в воде. Двоим так и не удалось выбраться.
Фото ГКУ Служба спасения
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