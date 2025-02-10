Под Волгоградом завод заподозрили в травле жителей





В администрации города Волжского Волгоградской области 10 февраля сообщили о результатах исследования качества атмосферного воздуха после многочисленных жалоб жителей на преследующий их запах химии. По данным мэрии, за прошедшую неделю в службу охраны окружающей среды Волжского поступило четыре обращения от горожан.

– Передвижная экологическая лаборатория зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду, максимальная концентрация которых достигала 2,4 ПДК. Специалисты определили, что предположительным источником загрязнения является Волжский абразивный завод, – сообщили в администрации города Волжского.

Известно, что результаты проверки направлены специалистами в Роспотребнадзор и прокуратуру для принятия мер в рамках компетенции.

Напомним, что недавно абразивный завод попал под санкции США. Вскоре после этого на предприятии сообщили о сокращении до 14% сотрудников.