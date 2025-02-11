



Конституционный суд РФ постановил, что дети, зачатые путемэкстракорпорального оплодотворения после смерти отца, могут рассчитывать на выплату пенсий по потере кормильца. Об этом стало известно из постановления инстанции 11 февраля, передает V102.RU. Как пояснили в пресс-службе КС, части 1 и 3 ст. 10 закона «О страховых пенсиях» не соответствуют ряду статей Конституции.

Заявительницей по делу стала жительница Санкт-Петербурга Мария Щ., дети которой появились на свет после смерти мужа. Пара в 2016 году обратилась к вспомогательным репродуктивным технологиям. Мужчина сдал биоматериал на криоконсервацию в феврале, а в ноябре умер. По договору с клиникой права на замороженные клетки перешли супруге, которая по прошествии года после смерти мужа, в сентябре 2018 года, родила двух детей.

Суд подтвердил факт отцовства, однако матери отказали в страховой пенсии по потере кормильца. В судах общей юрисдикции подтвердили законность такого решения. Однако, женщина попросила Конституционный суд проверить положения закона «О страховых пенсиях» – и КС встал на ее сторону.

– Смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения от него помощи, так как он ее не только не получал, но и не мог получить. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив. Это не только снижает уровень его материальной поддержки по сравнению с детьми, рожденными при жизни отца, но и оказывает социально-психологическое воздействие на ребенка, – говорится в релизе суда. – Согласно Постановлению КС РФ оспариваемые нормы не соответствуют Конституции РФ. Законодателю надлежит предусмотреть для ребенка, зачатого и рожденного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти супруга его матери, отцовство которого установлено, пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. До введения указанного регулирования таким детям назначается пенсия по потере кормильца.





Фото: архив V102.RU