Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеля

Общество 11.02.2025 09:08
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11.02.2025 09:08
В аэропорту Волгограда таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса из Стамбула партию различных сувениров с логотипом известного отеля в Турции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, женщина была остановлена при прохождении через «зеленый коридор» с чемоданом весом более 22 кг. Среди личных вещей она пыталась ввезти 425 единиц коммерческой рекламной продукции (текстильные пляжные сумки, автоматические ручки и блокноты) под видом товаров для личного пользования.
По словам 44-летней гражданки Азербайджана, она планировала выступать с презентациями в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске. Корпоративную продукцию она собиралась дарить турагентам в качестве рекламы отеля. Пассажирка также утверждала, что не знала о необходимости таможенного декларирования и не ознакомилась с информацией о порядке ввоза товаров в Россию на стендах, размещённых в зале прибытия в аэропорту.
Товар изъят. В отношении женщины возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений).
В 2024 году Астраханской таможней возбуждено 323 дела об административных правонарушениях в аэропортах Астрахани и Волгограда. Чаще всего авиапассажиры нарушают таможенные правила при перемещении валюты, а также при ввозе в Россию табачной и алкогольной продукции.
Фото Астраханской таможни
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