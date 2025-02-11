В Волгоградской области силами ПВО ликвидировано два беспилотника

В Волгоградской области в ночь на 11 февраля силами противовоздушной обороны ликвидировано два беспилотника.
Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, в результате пострадавших и повреждений нет.
– В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Саратовской области; 13 БпЛА – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Брянской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Белгородской области, – говорится в официальном сообщении Миноброны РФ.