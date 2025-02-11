Общество

Подрастет – поймет? В Госдуме заявили, что SHAMANу не придется менять имя

Общество 11.02.2025 10:04
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11.02.2025 10:04


В Государственной думе РФ ответили на любопытный вопрос, связанный с популярным сегодня певцом SHAMAN. В частности в нижней палате парламента пояснили, придется ли исполнителю хита «Я русский» отказаться от сценического псевдонима после принятия закона, запрещающего использование англицизмов. На вопрос «Парламентской газете» ответила председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.

По словам Казаковой, ни SHAMANу, ни другим российским исполнителям, почему-то сделавшим выбор в пользу написания псевдонимов с использованием английского алфавита, беспокоиться не о чем. На их стороне, утверждает парламентарий, – Гражданский кодекс РФ.

 Товарный знак защищен в Гражданском кодексе. Авторы законопроекта имеют в виду вид деятельности. Например, нельзя будет иностранными словами обозначать аптеку, магазин, гостиницу, салон красоты и так далее. Люди должны идти по улице и по вывескам видеть и понимать, что здесь находится аптека, магазин цветов или иная сфера бытового обслуживания, – цитирует «Парламентская газета» главу думского комитета. 

Впрочем, не исключает она, тот же SHAMAN со временем может понять, что «звучать» по-русски он не станет хуже, чем сейчас. 

Я думаю, что постепенно и это придет в норму. Постепенно. Потому что наши люди, по сути, они вообще очень патриотичные. Просто это модно было, и все стали соревноваться в какой-то период и писать названия на иностранном языке, – резюмировала она. 

7 февраля комитет Госдумы по культуре одобрил документ к рассмотрению в первом чтении. По предварительным данным, депутаты приступят к его рассмотрению уже сегодня, 11 февраля. Напомним, законодательной инициативой предполагается установить запрет на вывески и надписи, в том числе информацию о товаре и акциях на иностранном языке. Русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. 

Фото: скриншот SHAMAN /VK.com

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