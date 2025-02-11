Общество

Судьбу ТЦ без парковки на слушаниях в Волгограде решили три человека

Общество 11.02.2025 10:00
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11.02.2025 10:00


Администрация Волгограда обнародовала результаты публичных слушаний, касающихся строительства в Тракторозаводском районе на месте рынка на улице Ополченской торгового комплекса без парковки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное решение, участники обсуждений единогласно одобрили планируемые отклонения от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства.

Всего, судя по документу, в публичных слушаниях приняло участие три человека и все проголосовали «за». Противников и воздержавшихся не оказалось.

На обсуждение поступило также три предложения, которые начинались со слов «предлагаю одобрить...» и «предлагаю предоставить разрешение...». По итогам голосования главе Волгограда также будет рекомендовано предоставить такое разрешение.

Ранее сообщалось, что на земельном участке площадью 7610 кв.м. по ул. Ополченской, 11а планируется строительство и реконструкция торгового комплекса «Ритм». Его площадь в общей сложности составит больше 10 тыс. кв.м. 

На публичные слушания был вынесен проект решения о предоставлении разрешения на уменьшение минимальной доли озеленения с 15% до 3,99% и сокращение с 204 до 0 минимальное количество мест для размещения индивидуального автотранспорта.

Также  изменения в планы строительства объекта затрагивают увеличение максимального процента застройки земельного участка с 50% до 84,84%, уменьшение минимального количества мест на погрузо-разгрузочных площадках с 3 до 0, а также уменьшение максимальных отступов от границ земельного участка в целых определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Стройку планируют начать в нескольких метрах от существующего здания объекта культурного наследия «Цирк (рынок)». Минимальный отступ от этого объекта предлагается сократить с 3 до 0,4 метра.  

В ООО «УК «Ритм», согласно данным СПАРК, 95% доли принадлежит экс-мэру Волгограда Юрию Викторовичу Чехову. Оставшиеся 5% - у Чеховой Анны Юрьевны. 

Фото из архива V102.RU

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