На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам авто

На портале «Госуслуги» появилась возможность отправлять автовладельцам анонимные сообщения о проблемах с их машинами. Как сообщает V102.RU, теперь это можно сделать в приложениях на смартфонах.

С помощью таких сообщений теперь можно уведомить владельца авто, что оно блокирует проезд, о ДТП, об эвакуации, о сработавшей сигнализации, включенных фарах, спущенном колесе, об открытом окне.

Для отправки такого сообщения необходимо перейти в раздел «Транспорт и права» и выбрать опцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».