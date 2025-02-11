Волгоградский Россельхознадзор нашел в говяжьих оладьях свинину





Волгоградский предприниматель изготовил странную мясную продукцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушение было выявлено при изучении электронных ветеринарных сопроводительных документов производителя.

По данным системы «Меркурий» было обнаружено, что при изготовлении 50 кг печеночных оладий «из говяжьих субпродуктов» в качестве сырья использовался шпик свиной, меланж жидкий (яичный полуфабрикат – прим. ред. ИА «Высота 102») и печень говяжья.

– Данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а электронные документы на продукцию аннулированы, - пояснили в управлении.

Фото V102.RU (архив)