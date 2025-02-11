РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больного

Общество 11.02.2025 08:29
0
11.02.2025 08:29
Здоровье жителей Волгоградской области оценили в региональном управлении Роспотребнадзора во Всемирный день больного, который отмечается сегодня, 11 февраля. В 2023 году в Российской Федерации было зарегистрировано 120 млн. 277 тыс. впервые выявленных заболеваний, что составило 82129,9 случаев на 100 тыс. населения. В Волгоградской области, передает V102.RU, этот показатель составил 64832,3 случаев на 100 тыс. населения.
При этом число больных людей в мире с каждым годом возрастает. Более 55 тыс. болезней, травм и расстройств, в том числе игровая зависимость, включены в 11-е издание Международной классификации болезней.
Справка. Во Всемирный день больного люди выражают солидарность всем, кто страдает от различных недугов. Акцентирование внимания общества на нехватке у современных людей таких качеств, как сострадание, сочувствие и милосердие является главной задачей этого дня.
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеля11.02.2025 09:08
Общество 11.02.2025 09:08
Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областью11.02.2025 08:07
Общество 11.02.2025 08:07
В хуторе под Волгоградом выросли снежные сталактиты10.02.2025 21:20
Общество 10.02.2025 21:20
Под Волгоградом на 102-м году жизни скончалась участница Сталинградской битвы10.02.2025 20:57
Общество 10.02.2025 20:57
Под Волгоградом завод заподозрили в травле жителей10.02.2025 18:56
Общество 10.02.2025 18:56
В Волгограде сорвалась продажа цветмета со старой телебашни10.02.2025 18:36
Общество 10.02.2025 18:36
Участник СВО возглавил Клетскую ЦРБ в Волгоградской области10.02.2025 15:11
Общество 10.02.2025 15:11
Россельхознадзор предупредил волгоградцев о токсичной картошке10.02.2025 14:29
Общество 10.02.2025 14:29
«Родился в рубашке»: врачи рассказали о состоянии волгоградца, сбитого на остановке лихачом10.02.2025 14:26
Общество 10.02.2025 14:26
В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ10.02.2025 14:02
Общество 10.02.2025 14:02
В школе №83 Волгограда участник СВО открыл свою «Парту Героя»10.02.2025 13:56
Общество 10.02.2025 13:56
Под Волгоградом семью с детьми заселили в негодное соцжилье с долгами10.02.2025 13:17
Общество 10.02.2025 13:17
Волгоградца осудят за убийство собутыльника во время застолья10.02.2025 13:11
Общество 10.02.2025 13:11
В Волгоградской области вскрылись подозрительные операции с молоком10.02.2025 12:41
Общество 10.02.2025 12:41
Несмотря ни на что: в Волгоградской области объём промпроизводства за год вырос на 1,2%10.02.2025 11:35
Общество 10.02.2025 11:35